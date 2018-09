Choque em cadeia faz um ferido na via rápida

Um choque em cadeia na via rápida, envolvendo três viaturas, provocou esta manhã ferimentos a uma mulher na casa dos 50 anos. O acidente aconteceu na zona do Atalaia, no sentido Santa Cruz-Funchal, pouco antes das 8 horas.

O alerta foi dado aos Bombeiros Municipais de Santa Cruz mas quando a equipa chegou ao local do sinistro a vítima já se encontrava fora do automóvel. Queixava-se de dores do peito, provavelmente devido ao cinto de segurança, e após ter sido assistida no local foi transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.