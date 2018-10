Casas do Bairro dos Professores do Porto Santo inundadas devido à chuva

11 das 12 casas do Bairro dos Professores, no Porto Santo, estão inundadas. Isto porque estão a ocorrer obras de remoção dos telhados de amianto (que já foram retirados) para telhados de cerâmica, mas a chuva que caiu nas últimas horas inundou as habitações.

Uma das moradoras, a professora Eugénia Migueis, disse ao DIÁRIO que “a cobertura (plástico) não resistiu e inundou a casa”.

“A electricidade do tecto da casa teve de ser desligada para não correr riscos de maior”, disse docente.

Os trabalhadores estão fazer tudo para as pessoas não serem ainda mais prejudicadas.