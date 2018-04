Os Bombeiros Voluntários de Santana foram alertados, ontem à noite, às 23h20, para combater um incêndio que deflagrou numa habitação localizada no Arco de São Jorge.

Desconhece-se a origem do fogo e os estragos causados. Sabe-se apenas que no local estiveram cinco elementos desta corporação que apagaram as chamas com o apoio de uma viatura pesada de combate a incêndios.