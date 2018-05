Acabou com o carro em cima dos rails um acidente ocorrido já esta tarde na via rápida, na subida do Caniço. Por razões desconhecidas, embora com o presumível envolvimento de um camião betoneira (também parado no local do acidente), o automóvel, aparentemente só com o condutor, saiu da faixa de rodagem e acabou de lado, entalado sobre os rails de protecção na lateral da estrada.

O ocupante vítima deste acidente chegou a receber assistência dos bombeiros no local.