Uma viatura ligeira incendiou-se há instantes na via rápida, no sentido Santa Cruz-Funchal. O alerta foi dado aos Bombeiros Municipais de Santa Cruz, que se deslocaram ao local para apagar as chamas mas quando lá chegaram verificaram que o fogo já tinha sido extinto pelo dono da carro.

A Polícia de Segurança Pública também esteve no local.