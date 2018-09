Um automóvel ligeiro, que se encontrava estacionado no Bairro do Hospital, no Funchal, foi consumido pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal combateu o fogo, que deflagrou na parte dianteira do automóvel. Segundo foi possível apurar, não parece haver registo de feridos.

A PSP também esteve no local.