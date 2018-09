Com queixas de dores num braço e numa perna, um jovem motociclista, vítima de colisão com um automóvel, foi, ao início desta tarde, transportado às urgências do hospital pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.

O acidente, ocorrido pouco depois do meio-dia, aconteceu junto ao estaleiro da Tecnovia, à Estrada da Eira do Serrado, em Santo António. A vítima é um rapaz com 20 anos de idade.