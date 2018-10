Carro despista-se e embate contra a parede

Uma rapariga de 25 anos foi esta tarde transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, após sofrer um acidente de viação na Estrada João Gonçalves Zarco, em Câmara de Lobos. A mulher perdeu o controlo da viatura que conduzia e despistou-se, embatendo numa parede.

Com a violência do embate o airbag disparou, provocando-lhe ferimentos na zona do peito. A vítima foi imobilizada em plano duro pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que a transportaram de ambulância para o Serviço de Urgência do Hospital.