Um automóvel despistou-se há instantes no Caminho da Morena, em Santa Cruz, e caiu em cima do telhado de uma casa. Ao que tudo indica, não há vítimas a registar, apenas danos na habitação e no veículo.

Os Bombeiros Municipais de Santa Cruz foram alertados para o sucedido mas quando chegaram ao local os três ocupantes já se encontravam foram da viatura.

Uma das pessoas encontra-se bastante ansiosa.