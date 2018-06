Carrinha roubada em Câmara de Lobos encontrada no Funchal

Um homem residente em Câmara de Lobos, mais concretamente no sítio de Santa Cecília, não ganhou para o susto quando se apercebeu, esta manhã, que a sua carrinha havia sido roubada durante a madrugada.

O veículo acabou por ser encontrado hoje, na Rua 5 de Outubro, em frente ao Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), com algum material em falta. O carro em questão trata-se de uma Renault Express e ficou, depois do roubo, com várias perdas materiais a lamentar.

Segundo o DIÁRIO apurou junto do visado, quem perpetuou o crime roubou o rádio e várias ferramentas do interior do automóvel, provocando igualmente danos na porta do condutor para cumprir as suas intenções, ou seja, entrar no veículo. Há também estragos a registar na porta traseira, que foi forçada para entrar na mala e roubar o material de mecânica. Há também estragos no canhão de ignição, utilizado para colocar a carrinha a trabalhar.

A viatura acabou por ser encontrada esta manhã por um familiar do visado, taxista de profissão.

O caso já foi reportado às autoridades, nomeadamente à Polícia de Segurança Pública (PSP).