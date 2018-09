Uma viatura ligeira despistou-se e acabou por capotar de seguida no túnel do Campanário, no sentido Funchal-Ribeira Brava. O sinistro provocou ferimentos a um indivíduo do sexo masculino, cuja idade não foi possível apurar.

O sinistrado foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e transportado ao hospital.