Capotamento na via rápida

Uma viatura ligeira, de marca Mercedes, capotou esta madrugada na via rápida, na zona de São Martinho, no sentido Funchal-Câmara de Lobos.

No carro seguiam quatro adultos, que conseguiram sair do veículo pelos seus próprios meios. O alerta foi dado aos Bombeiros Sapadores do Funchal, por volta da 1 hora da manhã, que mobilizaram para o local uma ambulância e socorreram uma das vítimas que se encontrava ferida.

O jovem, de 17 anos, apresentava um hematoma na cabeça mas estava consciente e orientado. Foi o único ocupante que necessitou ser transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.