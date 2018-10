Hoje é Dia do Animal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses celebraram-no com um resgate logo pelas 2h30 da madrugada. Um cão foi atropelado no Caminho da Ilha do Serrado, a caminho do Curral das Freiras, perto da rotunda da Cota 500 e foi socorrido pela corporação, que o encaminhou para uma clínica veterinária no Funchal. O cão estava ferido nas patas.