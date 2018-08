Cão furtado em São Martinho

Cristina Neves procura o seu cão que diz ter sido furtado na tarde de ontem em São Martinho, de uma habitação situada perto do Recheio.

A dona do cão pede a quem tenha alguma informação sobre o paradeiro do animal para contactar o número 915000219 ou a Esquadra da Polícia de Segurança Pública do Funchal a quem vai apresentar queixa.

De acordo com a mesma fonte, o animal estava a brincar no jardim quando foi furtado. “Um indivíduo que conduzia uma carrinha amarelada parou o carro e chamou pelo cão. O animal foi em direcção a ele e ele agarrou-o, mete-o no carro e colocou-se em fuga”, contou, apelando às pessoas para ajudarem a encontrar o cão de pequeno porte que tem apenas seis meses.