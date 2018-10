Um camião incendiou-se, há pouco, quando circulava na via rápida, no sentido Funchal-Ribeira Brava. O caso ocorreu no Campanário.

Segundo o DIÁRIO apurou, os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram chamados a combater as chamas e encontram-se a caminho do local.

De momento não é possível aferir mais pormenores sobre o assunto.