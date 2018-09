Buscas por turista desaparecido na Ponta de São Jorge revelam-se infrutíferas

As buscas pelo turista desaparecido no mar, entre o Faial e São Jorge, revelaram-se, até ao fim da tarde de hoje infrutíferas.

O Capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima do Funchal coordenou esta operação, em articulação com o Subcentro de Coordenação de Buscas e Salvamento Mar´timo do Funchal e o Serviço Regional de Protecção Civil.

O alerta foi dado, pelas 13:53, por populares que terão avistado o banhista em dificuldade e, depois, deixaram de o ver. Os amigos que acompanhavam o turista que desapareceu também alertaram, entretanto, as autoridades.

Uma mota de água da Capitania do Porto do Funchal, uma embarcação do SANAS (Associação de Socorro a Náufragos) e o helicóptero da Força Aérea Portuguesa - EH 101 estiveram envolvidos na operação de busca, que decorreu, sem sucesso, até ao pôr do sol.

As buscas serão retomadas “aos primeiros alvores da manhã, recorrendo ao meios náuticos presentes no dia de hoje e de mais uma equipa do Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima - Destacamento da Madeira, apoiada por uma embarcação”, informou a Autoridade Marítima em comunicado dirigido à imprensa.