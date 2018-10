Burlões fazem-se passar por membros da APD para pedir dinheiro

Alguns indivíduos, que se identificam como membros da Associação Portuguesa de Deficientes-Delegação da Região Autónoma da Madeira, estão a ir de porta em porta a pedir donativos para esta associação.

Filipe Rebelo, diz ter sido informado do sucedido por alguns moradores do concelho do Funchal e garante que isto “trata-se de uma burla”, pois a APD Madeira não está a efectuar qualquer tipo de peditório.

O presidente da Associação Portuguesa de Deficientes da Madeira pede à população para estar atenta a esta questão e não efectuar qualquer tipo de donativo.