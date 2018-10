Uma briga entre duas mulheres, ocorrida esta manhã na Rua 5 de Outubro, no Funchal, acabou no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Na sequência da agressão, uma das mulheres sofreu ferimentos na face e teve de ser transportada de ambulância para o Serviço de Urgência do hospital, onde ficou em observação.

A vítima, de 53 anos, foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.