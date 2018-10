Bombeiros Voluntários Madeirenses chamados a várias ocorrências

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) foram chamados a várias ocorrências ao longo desta terça-feira. Durante a tarde estiveram evolvidos no resgate de uma cidadã estrangeira que “sofreu queda e feriu-se num joelho ficando impossibilitada de andar”. Após assistida no local foi transportada até ao hospital.

Um acidente de viação na zona da Luso Brasileira, no Funchal, também originou a intervenção dos BVM. O choque entre carro e motociclo resultou num ferido do sexo feminino de 20 anos de idade.

Durante a manhã também foram chamados a outras duas ocorrências. Na Estrada Dr. João Abel de Freitas, um indivíduo do sexo masculino de 87 anos de idade, que devido travagem do veículo embateu com a grelha costal no banco da frente, foi transportado ao hospital numa ABSC dos BVM. Um aluno do sexo masculino foi vítima de acidente escolar na Escola Dr. Ângelo Augusto da Silva, no Funchal.

Três inundações também obrigaram à intervenção dos BVM: numa habituação no Caminho Dom João, assim como no Caminho do Terço e Rua Professor Modesto Trindade, estas na via pública.

Foi igualmente efectuado patrulhamento no âmbito do POCIF com duas equipas em permanência durante 24 horas, accionadas para o fogo florestal.