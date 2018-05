Pelas 21h30 da noite de domingo, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram chamados a combater um pequeno incêndio no Sítio do Covão, no Estreito de Câmara de Lobos.

O fogo deflagrou em colchões depositados junto aos caixotes de lixo da localidade, presumivelmente por mão humana.

Para o local foi deslocada uma viatura, com três elementos da corporação.

Não há danos maiores a registar.