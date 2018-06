Os Bombeiros Municipais de Santa Cruz deslocaram-se, esta manhã, ao Aeroporto Internacional da Madeira para prestar socorro a um homem de 32 anos, com convulsões. A vítima chegou à Região a bordo do avião da Transavia, proveniente do Porto.

No Aeroporto estava já uma ambulância desta corporação, que o transportou para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.