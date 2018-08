Bombeiros resgatam criança que sofreu queda na Bica da Cana

Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava estão a concluir o resgate de uma criança, que terá sofrido uma queda de cerca de 6 metros, numa vereda localizada na Bica da Cana, na Ponta do Sol.

Segundo as primeiras informações, a vítima estaria a cerca de 30 minutos da estrada com o alerta a surgir por volta das 12 horas. Neste momento, a equipa de resgate já está a caminho da ambulância e a vítima encontra-se consciente e apresenta um corte no couro cabeludo.

Os bombeiros devem seguir para o Centro de Saúde local.