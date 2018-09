Uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses esteve esta tarde, por volta das 17 horas, a realizar buscas no leito da Ribeira de João Gomes, à procura de um telemóvel de um cidadão que, ao que tudo indica, foi assaltado na passada sexta-feira à noite. Haviam suspeitas de que o telemóvel estava no leito da ribeira mas as buscas relevaram-se infrutíferas.