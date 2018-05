Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram hoje chamados à Rua da Infância, no Funchal, devido a uma panela que se encontrava ao lume, sendo que a porta do apartamento se fechou, deixando o proprietário no exterior.

Uma auto-escada foi empenhada na abertura da porta, nesse apartamento localizado no 3º andar, por volta das 11 horas, sendo que o caso terminou em bem.