Apesar dos esforços e dos vários meios empenhados nos últimos dias, os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol e os Bombeiros Voluntários Madeirenses ainda não conseguiram apagar o incêndio que surgiu na manhã da passada sexta-feira, na Trompica, no Campanário.

O fogo continua activo, ao que tudo indica numa zona de difícil acesso. No local permanecem ambas as corporações de bombeiros, à semelhança do que aconteceu durante a noite.