Um bebé de seis meses sofreu hoje queimaduras na barriga e na zona da virilha, num hotel do Funchal. Ao que tudo indica, o bebé terá entornado água a ferver no corpo, por volta das 8 horas, tendo sido socorrido no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, que o transportaram de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.