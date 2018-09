Avistado corpo de turista checo desaparecido no mar de S. Jorge

O Comando da Zona Marítima da Madeira retomou hoje as buscas para encontrar um turista que desapareceu na sexta-feira no mar de S. Jorge. De acordo com uma fonte do DIÁRIO, o corpo do indivíduo já foi avistado pelas autoridades, numa gruta próxima do local onde ocorreu o incidente.

As operações de busca tinham sido interrompidas ao por do sol de sexta-feira e reiniciaram-se hoje, pelas 8h07, com uma embarcação de salvamento, uma mota de água e uma equipa de mergulhadores do grupo de mergulho forense do destacamento da Madeira da Polícia Marítima.

As buscas realizadas com embarcação, uma mota de água da capitania do Funchal e um helicóptero da Força Aérea Portuguesa, até ontem à tarde, foram infrutíferas.

O turista escorregou na ponta de São Jorge e foi depois arrastado pelo mar, esta sexta-feira. O alerta foi dado por populares, que terão avistado o banhista em dificuldade e, depois, deixaram de o ver.

Segundo a mesma fonte, as autoridades encontram-se de momento a avaliar as condições de mar, para que seja proceder ao resgate do corpo.