Autoridades dizem que ‘avistamento’ do turista foi falso alarme

Segundo uma fonte no local, não se confirma o avistamento do corpo do turista checo que desapareceu na sexta-feira no mar de S. Jorge.

O Comando da Zona Marítima da Madeira retomou hoje as buscas para encontrar um turista desaparecido, tendo uma fonte avançado aos media que o corpo do indivíduo já havia sido avistado pelas autoridades, numa gruta próxima do local onde ocorreu o incidente. A informação veio a revelar-se ‘falso alarme’.

As operações de busca tinham sido interrompidas ao por do sol de sexta-feira e reiniciaram-se hoje, pelas 8h07, com uma embarcação de salvamento, uma mota de água e uma equipa de mergulhadores do grupo de mergulho forense do destacamento da Madeira da Polícia Marítima.

Neste momento, a equipa de mergulhadores já se encontra na água.