Atropelamento e fuga junto à Escola Hoteleira

Um jovem de 28 anos foi atropelado, sem gravidade, esta noite, cerca das 22h30, junto à Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira, na zona da Praia Formosa. Alegadamente, o condutor da viatura que provocou «o acidente ter-se-á posto em fuga.

A vítima encaminhou-se por seus próprios meios até à recepção da Escola, para pedir ajuda. Uma ambulância da Cruz Vermelha foi mobilizada para o local e transportou o jovem para as Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A PSP diligenciará agora no sentido da identificação do veículo atropelante e do respectivo condutor.