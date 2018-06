Atropelado por carro no Jardim da Serra

Um homem de 58 anos foi esta manhã transportado ao Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, por volta das 10 horas, depois de ter sido atropelado por um automóvel no Jardim da Serra, no concelho de Câmara de Lobos. O acidente ocorreu na Rua das Romeira, tendo o homem ficado com ferimentos numa perna, apresentando suspeita de fractura da mesma.

O socorro foi prestado pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos que o imobilizaram no local e asseguraram o seu transporte para o hospital.