Assaltaram igreja e levaram o dinheiro do cofre

Dois jovens são suspeitos de terem assaltado o cofre da igreja paroquial da Encarnação, situada na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.

Segundo apurou o DIÁRIO, o crime ocorreu na tarde de passada quarta-feira, no período de tempo em que o pároco se ausentou do templo religioso. Dois rapazes, de 21 e 17 anos, seguiram o adágio ‘a ocasião faz o ladrão’ e meteram mãos à obra.

Os larápios entraram na igreja através do arrombamento de uma janela que dá para o salão paroquial e para o centro de convívio do grupo de jovens, situados no rés-do-chão.

Ao calcorrear os cantos ao tempo religioso, o duo assaltante revelou conhecer a planta arquitectónica da igreja e foi com relativa facilidade que chegaram até ao local onde estão guardado o cofre do secretariado paroquial.

Arrombaram a porta e foram direitos ao armário onde estava o cofre guardando parte do fundo da paróquia, cerca de cerca de mil euros em dinheiro.

O crime foi comunicado à Polícia de Segurança Pública foi prontamente alertada pelo pároco, logo que detectou quer a janela e a porta arrombadas e, posteriormente, o dinheiro sumido do cofre.

A PSP esteve no local a recolher elementos para a investigação, através da Unidade de Polícia Técnica, indiciando dois rapazes como presumíveis autores do crime.