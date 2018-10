Arma branca apreendida e homem detido por posse ilegal de arma na Madeira

Foram duas circunstâncias distintas que motivaram a intervenção da Polícia de Segurança Pública. Os agentes conseguiram identificar dois homens que se encontravam na posse de armas ilegais.

No primeiro caso, ocorrido no dia 28 deste mês, a polícia foi chamada a intervir devido a uma desavença familiar, em Santa Maria Maior, no Funchal. Um homem de 45 anos encontrava-se na posse de uma catana, tendo sido desarmado e a arma apreendida, uma vez que estava a ser utilizada para ameaçar os intervenientes na discussão.

Já no dia seguinte, no Mercado dos Lavradores, a PSP do Funchal deteve em flagrante delito um homem, com 53 anos, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Nesta acção foi possível apreender uma arma de fogo (tipo revólver) e seis munições calibre 32mm.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca do Funchal para aplicação de medidas de coacção, sendo que o cidadão identificado irá ser objecto de uma investigação criminal.