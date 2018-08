Álcool ao volante dá azo a 13 detenções nas estradas da Madeira

Apesar dos diversos alertas emitidos pela Polícia de Segurança Pública (PSP), o álcool continua a ser um problema para alguns condutores que circulam nas estradas da Madeira. Na última semana, 13 pessoas foram detidas por excesso de álcool ao volante, quando conduziam nos concelhos do Funchal (1) e de Câmara de Lobos (3).

Entre os dias 27 de Julho e 2 de Agosto a Polícia apanhou também dois condutores sem carta de condução, na Ponta do Sol e na Calheta, que foram detidos e ficaram com os documentos apreendidos.

Quanto aos acidentes de viação, neste período a PSP contabilizou 61 sinistros, dos quais resultaram 25 feridos ligeiros. Destes acidentes destacam-se 45 colisões, 13 despistes, 2 atropelamentos e dois outros acidentes não especificados.

Neste fim-de-semana marcado pelo desporto automóvel na RAM, o Comando Regional da PSP Madeira aconselha prudência na condução evitando o cometimento de excessos relativamente à velocidade, às manobras perigosas e ao consumo do álcool. “Os verdadeiros pilotos são aqueles que participam no Rali Vinho Madeira, em troço fechado com condições de segurança para o efeito. A vida não é uma competição desportiva”, alerta.

A PSP pede responsabilidade a quem vai assistir ao Rali, alertando as pessoas para ver as provas em segurança, tendo em atenção os horários de encerramento das vias, estacionando em local autorizado para o efeito, respeitando os conselhos dos Comissários de Estrada, dos membros da organização e da PSP relativamente à permanência em áreas perigosas, saídas de emergência ou escapatórias, valetas, mantendo uma vigilância constante à passagem das viaturas.