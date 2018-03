Água atinge zonas inferiores do Madeira Tecnopólo

O temporal desta noite fez estragos, sobretudo a chuva que caiu em grande quantidade na zona do Funchal e além de levantar adufas e provocar pequenas derrocadas, invadiu também o Madeira Tecnopólo, estando a zona da entrada alagada e a inferior do parque de estacionamento, onde também estão armazéns, com água. Um dos proprietários acredita que há estragos, mas a zona está vedada, neste momento não tem acesso.