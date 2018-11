Uma agressão entre dois homens, na via pública, motivou o encaminhamento de um dos intervenientes para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O caso ocorreu na Estrada Monumental, no Funchal, por volta das 15h20. Os Bombeiros Sapadores do Funchal realizaram o transporte do homem para a unidade de saúde, sendo que este apresentava escoriações na face.

A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência.