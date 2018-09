Agressão entre casal força aterragem de emergência no Porto Santo

O Boeing 737-8AS da Ryanair, proveniente de East Midlands, em Londres, aterrou esta tarde de emergência na pista do Aeroporto do Porto Santo, quando seguia para as ilhas Canárias, tudo devido a um casal que se desentendeu e agrediu mutuamente em pleno voo.

O homem e a mulher, na casa dos 30 anos, provocaram momentos de grande tensão a bordo do avião, sendo que muitos passageiros chegaram a tentar separá-los, sem grande sucesso. A situação acabou por obrigar o piloto da aeronave a fazer um desvio para a pista da ilha dourada, para que se tomassem as devidas medidas.

De acordo com informações recolhidas, suspeita-se que o casal encontra-se alcoolizado e foi o homem que agrediu, numa primeira instância, a mulher, na cara.

O homem encontrava-se há instantes fora da gare, falando com agentes da PSP e do SEF, tentando que as forças de segurança deixassem passar em claro o episódio, o que acabou por não surtir efeito. O casal fica retido na ilha dourada, enquanto o avião segue rumo a Tenerife.

Seguiam neste voo 165 passageiros.