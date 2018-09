Um homem foi agredido, na tarde de sexta-feira, tendo pedido auxílio aos bombeiros, na madrugada deste sábado.

Segundo foi possível apurar, o homem com cerca de 55 anos terá sido agredido com recurso a uma foice, apresentado alguns ferimentos no ombro, numa mão e num joelho. O caso ocorreu no Estreito de Câmara de Lobos.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos só foram alertados para prestar auxílio por volta das 5 horas.

A vítima foi encaminhada ao serviço de Urgência.