Agitação marítima e vento motivam avisos e alertas na Madeira até domingo

O arquipélago da Madeira vai estar sob vários avisos meteorológicos laranja e amarelos, devido a vento e agitação marítima, entre hoje e domingo, tendo a Autoridade Marítima lançado um alerta à população, em especial à comunidade marítima.

Segundo informação disponível na página do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as ilhas da Madeira (costa norte, regiões montanhosas e leste da costa sul) e do Porto Santo ficam sob aviso amarelo (o terceiro mais grave) a partir das 15:00 de hoje, devido a vento, e até às 12:00 de domingo.

No entanto, entre as 12:00 e as 24:00 de sábado as regiões montanhosas da ilha da Madeira estarão em aviso laranja (o segundo mais grave), vento forte a muito forte de norte/noroeste com rajadas de até 110/120 quilómetros por hora.

Já a agitação marítima motiva no Porto Santo um aviso laranja entre as 15:00 de sábado e as 09:00 de domingo, prevendo-se ondas de noroeste de cinco a sete metros, mas a partir das 00:00 de sábado e até às 18:00 de domingo estarão em vigor avisos amarelos, dada a previsão de ondas de quatro a cinco metros, também de noroeste.

Na ilha da Madeira, a parte oeste da costa sul está abrangida por um aviso amarelo relativo a agitação marítima entre as 06:00 de sábado e as 21:00 de domingo.

Para a costa norte foi lançado um aviso laranja entre as 15:00 de sábado e as 09:00 de domingo (com previsão de ondas de noroeste de cinco a sete metros), mas há aviso amarelo já a partir das 00:00 de sábado e até às 18:00 do dia seguinte.

O aviso laranja do IPMA refere-se a uma situação meteorológica de risco moderado a elevado, enquanto o amarelo é relativo a uma situação de risco para determinadas atividades dependentes do cenário meteorológico.

A Marinha e a Autoridade Marítima alertaram hoje a população, e a comunidade marítima em particular, para o agravamento do estado do mar no arquipélago da Madeira até domingo, especialmente nas costas norte, oeste e sudoeste.

“A Marinha e a Autoridade Marítima nacional alertam para as prováveis consequências da previsão de agravamento do estado do mar na costa norte das ilhas da Madeira e Porto Santo a partir do final da tarde de hoje”, refere uma nota assinada pelo comandante da Zona Marítima da Madeira, Paulo Ribeiro.

O alerta é dirigido “a toda a comunidade marítima que se encontra no mar, bem como a toda a população em geral que frequente as zonas costeiras ao longo de toda a faixa litoral do arquipélago da Madeira, em especial nas costas norte, e oeste e sudoeste”.

“As atuais previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) referentes à provável ocorrência de vento e de agitação marítima fortes do quadrante de noroeste, com velocidade de cerca de 60 quilómetros hora e de altura significativa, que pode chegar aos sete metros nas costas norte, oeste e sudoeste das ilhas da Madeira e do Porto Santo, terão especial incidência durante o fim de semana, dias 06 e 07 de janeiro”, refere a nota.

A Autoridade Marítima recomenda à população que “se abstenha da prática de passeios junto ao litoral, em especial na costa norte da ilha da Madeira”.

Aos pescadores lúdicos de pesca à cana, a Autoridade Marítima aconselha “cautela, evitando pescar junto a zonas de arriba nas frentes costeiras atingidas pela rebentação das ondas”.

“À comunidade marítima recomenda-se a adoção de medidas de precaução, verificando e, se necessário, reforçando a amarração das embarcações atracadas, ou mesmo varando em lugar seguro as embarcações de pequena dimensão”, acrescenta.

À comunidade piscatória e à comunidade da náutica de recreio que se encontra em atividade no mar, aconselha-se “o regresso ao porto de abrigo mais próximo” e o “estado de vigilância permanente”.