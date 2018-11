Adeptos do Porto insultaram automobilistas na VR1

Esta tarde, por volta das 17h30, a via rápida foi palco de condução perigosa e gestos obscenos protogonizada por um automóvel de rent a car com indivíduos que envergavam adereços do FC Porto, julgam-se por isso que seriam adeptos dos ‘dragões’ que vieram à Madeira para assistir ao jogo de amanhã, diante do Marítimo.

O caso relatado ao DIÁRIO foi testemunhado logo à entrada da VR1 na Ribeira Brava, quando um automóvel de aluguer, vindo do lado da Serra de Água, trazia um dos ocupantes parcialmente fora da janela a exibir gestos obscenos para os restantes automobilistas. De acordo com o automobilista que presenciou ao insólito acontecimento, pior foi quando um dos condutores reagiu à provocação vinda do ‘carro azul’, situação que de imediato motivou um perigoso despique entre ambos os veículos, com ziguezagues e acelerações. No meio deste confronto, o adepto que já se fazia transportar parcialmente fora do carro, chegou a estar com mais de meio corpo fora do carro - sempre em andamento - chegando ao ponto de ter aberto a braguilha das calças para mostrar os genitais a quem assistia a tamanho ‘espectáculo’.

Alegadamente a Vialitoral terá sido alertada da recambolesca viagem, que terá ficado registado pelas câmaras de videovigilância. Desconhece-se se as autoridades foram informadas do sucedido.