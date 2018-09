Acidentes e detenções por álcool ao volante diminuíram

O número de acidentes de viação nas estradas da Madeira diminuiu na última semana, assim como as detenções por condução sob o efeito de álcool. Entre os dias 14 e 20 de Setembro o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública registou 40 sinistros, menos 26 do que na semana anterior, que resultaram em 12 feridos ligeiros e um grave.

A maioria dos acidente ocorreu no concelho do Funchal (22), seguindo-se Câmara de Lobos (4), Machico (3), Santa Cruz (3), Ribeira Brava (2), Ponta do Sol (2), Calheta (1), Porto Moniz (1), São Vicente (1) e Santana (1).

Destes acidentes destacam-se 25 colisões, 12 despistes, um atropelamento e 2 outros acidentes não especificados.

Neste mesmo período a Polícia deteve sete condutores sob o efeito de álcool (3 no Funchal, 2 na Ribeira Brava, um em Santa Cruz e um em Câmara de Lobos), um número que também diminuiu face à semana anterior. Foram também detidos dois indivíduos por conduzirem sem habilitação para tal, no Funchal e em Machico.

“Na presente semana registamos uma diminuição de 26 acidentes de viação relativamente à semana anterior, pelo que incentivamos os condutores madeirenses a prosseguir com esta tendência, tendo especial atenção ao excesso de velocidade, às manobras perigosas e à condução sob o efeito do álcool”, referiu o Comando da PSP em comunicado.

Neste fim-de-semana, o Comando Regional da PSP associa-se ao movimento do projecto EDWARD (European Day Without A Road Death), o qual assinalou o Dia Europeu sem mortos na Estrada no passado dia 19 de Setembro, com a realização de operações STOP por toda a Região Autónoma da Madeira com o objectivo de promover uma reflexão no comportamento e atitude dos condutores.