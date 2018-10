Acidente no Porto Santo feriu jovem motociclista

Uma rapariga de 19 anos foi transportada para a Madeira, após ter sofrido um acidente de mota, nos Arrifes, no Porto Santo.

O caso ocorreu por volta das 12h30 e envolveu um carro e uma mota. Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo foram ao local e imobilizaram a vítima, que apresentava uma fractura no fémur. Foi transportada ao Centro de Saúde local e depois para o Aeroporto da ilha dourada, de onde partiu no avião C295 da Força Aérea com destino à Madeira, para ser assistida no Hospital Dr. Nélio Mendonça.