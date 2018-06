Acidente na via rápida no Funchal faz um ferido e congestiona trânsito

Um acidente ocorrido na via rápida, no Funchal, no sentido Santa Cruz-Funchal, levou a que os Bombeiros Sapadores do Funchal fossem chamados.

As primeiras informações dão conta de que, quando a equipa de socorro chegou ao local, a condutora já se encontrava no exterior da viatura e queixava-se de dores na zona do peito. O acidente deu-se por volta das 9h30, na ponte localizada na zona da Rua do Comboio.

A vítima foi transportada ao Hospital Dr. Nélio Mendonça para observação.

O trânsito circulou de forma bastante condicionada.