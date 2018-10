Um despiste ocorrido na via rápida, junto à cabeceira do aeroporto, provocou esta manhã danos consideráveis numa viatura. O condutor perdeu o controlo do veículo quando seguia no sentido Funchal-Machico e embateu contra o muro.

Os Bombeiros Municipais de Santa Cruz foram alertados para o sinistro mas não chegaram a actuar pois quando chegaram ao local os ocupantes já se encontravam fora do carro e não tinham quaisquer ferimentos.