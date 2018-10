Acidente na Madalena provoca três feridos

Três feridos aparentemente ligeiros foi o resultado de uma colisão ocorrida esta manhã na Madalena, em Santo António. O acidente, que envolveu dois carros, provocou ferimentos em duas mulheres, de 49 e 52 anos, e num homem cuja idade não foi possível apurar.

As vítimas conseguiram sair dos automóveis pelos seus próprios meios e dirigiram-se ao Centro de Saúde de Santo António onde foram observadas. Como se queixavam de dores na coluna foram transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receberem tratamento.

Ambas as mulheres foram levadas para o serviço de urgência numa ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses. Já o indivíduo do sexo masculino seguiu numa ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal, por volta das 11 horas.

Quanto às viaturas, sofreram danos materiais consideráveis.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.