Acidente entre moto e tractor faz ferido grave no Porto Santo

Uma motorizada de alta cilindrada chocou, por volta das 14 horas, com um tractor no sítio do Tanque, no Porto Santo.

O DIÁRIO sabe que o condutor da moto ficou bastante “maltratado” com várias escoriações. Há possibilidade de o braço e perna do lado esquerdo terem sido fracturados.

Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo fizeram o socorro da vítima, um militar de profissão, que entretanto foi encaminhado para o centro de saúde.

Depois dos primeiros tratamentos na unidade de saúde local, o DIÁRIO sabe que o militar foi transportado de C – 295 - FAP – Força Aérea Portuguesa, depois das 15 horas, com destino à Madeira.