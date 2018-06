Acidente entre carro e mota em Machico

Por volta das 07h55 horas desta segunda-feira, uma testemunha ocular registou a colisão entre um carro e uma mota na rotunda de Machico (saída que vem do Porto da Cruz, entrada para a VR1).

De acordo com o relato do indivíduo que passava pelo local, a mota encontrava-se no chão e o carro (uma viatura ligeira) tinha capotado.

No local do acidente encontravam-se ainda três ambulâncias e um carro de desencarceramento, acrescentou a testemunha.

As autoridades locais não avançaram quaisquer informações sobre o acidente.