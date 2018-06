Um homem que se encontrava a realizar trabalhos no teleférico da Rocha do Navio, em Santana, foi esta tarde atingido por um cabo de aço e perdeu os sentidos. A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Santana e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Desconhece-se o estado de saúde da vítima.