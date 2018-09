Acidente de mota faz um ferido no túnel da Tabua

Um motociclista com cerca de 50 anos sofreu um despiste, esta manhã, quando circulava no túnel que faz a ligação entre a Tabua e a Ribeira Brava.

De acordo com as informações que foi possível recolher, a mota em que seguia terá tido um princípio de incêndio no pneu dianteiro, o que levou a que o motociclista acabasse por perder o controlo da mota.

Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram chamados ao local, socorrendo a vítima que apresentava suspeita de fractura do pé. Foi transportado ao Centro de Saúde e, posteriormente, ao hospital.

O incêndio na mota foi prontamente extinto por outros condutores.