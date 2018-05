Um acidente na via rápida, na curva que antecede a saída no nó de Ponte dos Frades, em Câmara de Lobos, sentido Ribeira Brava - Caniçal, está a provocar o congestionamento de trânsito. De acordo com as primeiras informações, não há feridos, apenas muitos danos na dianteira da viatura que terá entrado em despiste e embatido nos rails. Acabou por ficar atravessado na faixa de rodagem. A PSP está já no local.