Um acidente de viação, que provocou vários feridos está a gerar bastante aparato, no Caminho da Fé, no Funchal.

As primeiras informações dão conta da existência de três feridos, sendo que um estará encarcerado no interior da viatura.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal encontram-se no local, com três ambulâncias e uma viatura de desencarceramento. Além desta corporação, também os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados.